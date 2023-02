Tragisk dødsfald: 'Vi vil aldrig glemme dig'

Det var en tragisk nyhed at stå op til lørdag morgen, da det kom frem, at den ghanesiske fodboldspiller Christian Atsu er blevet fundet død under murbrokkerne i sit sammenstyrtede hjem i Hatay-provinsen i Tyrkiet.

Og nu reagerer den blot 31-åriges tidligere klubber på dødsfaldet.

I takt med et stigende dødstal dukker stadig flere skræmmende optagelser op

Mellem 2013 og 2017 var Christian Atsu på kontrakt i Chelsea, og London-klubben skriver nu på Twitter, at klubben er 'knust over at høre, om vores tidligere spillers tragiske bortgang.'

'Vores tanker går til hans familie og venner,' lyder det i opslaget.

Newcastle, som Christian Atsu nåede at spille 121 kampe for, har reageret.

- Vi er meget kede af at høre, at Christian Atsu på tragisk vis har mistet livet i Tyrkiets ødelæggende jordskælv. En talentfuld spiller og en speciel person. Han vil altid blive husket med glæde af vores spillere, medarbejdere og supportere. Hvil i fred, Christian,' skriver Newcastle på Twitter.

Hatayspor, som var den sidste klub, Christian Atsu nåede at spille for, skriver, at man 'aldrig vil glemme' fodboldspilleren.

'Vores spiller Christian Atsu, som har mistet livet under jordskælvet, bliver fragtet til sin hjemby i Ghana for at blive begravet. Vi vil aldrig glemme dig.'

Christian Atsu blev meldt eftersøgt, da et kraftigt jordskælv ramte Tyrkiet og Syrien 6. februar.

Siden har der været divergerende meldinger om, hvorvidt han var blevet fundet eller ej, men lørdag morgen slog fodboldspillerens agent fast, at Christian Atsu var blevet fundet livløs under murbrokker.