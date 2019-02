Transfer-amok: Hentede 22 spillere på to timer

Der skal handles hurtigt, når transfervinduet er ved at lukke, men der er nok ikke nogen, der kommer til at matche tyrkiske Elazığspors hastighed på transfermarket.

Klubben fra den næstbedste række var ellers hæmmet af et transfer-forbud, men fodboldforbundet besluttede at ophæve det inden vinduets lukning efter en forhandling med Elazığspor.

Med mindre end to timer tilbage at handle i skulle det gå stærkt. Og det gjorde det så.

Klubben hentede hele 22 mand til truppen, 12 køb og 10 på leje.

Det fortæller ESPN, der også bringer ord fra den tidligere præsident for klubben.

- Jeg vil gerne takke alle, der har hjulpet i den her situation. Vi var i forhandling med fodboldforbundet samtidig med spillerne, siger Selçuk Öztürk.

- Da forbuddet blev ophævet, lykkedes det os at kontakte spillerne og gennemføre alle handlerne på to timer.

Holdet ligger i den tunge ende af den næstbedste række, hvor kun et hold gør det ringere. Men med 22 nye ansigter er der da masser af muligheder for at prøve nogle nye kræfter af.

Problemet er dog lige nu, at klubben har fyret manageren, så sådan en er de også på udkig efter.

