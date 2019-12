Transfer-brag lurer: Bekræfter samtale med storklub

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

Rygterne har svirret i massevis om fremtiden for RB Salzburgs unge målsluger Erling Håland.

Spekulationer om et snarligt skifte er taget til, efter det blev berettet, at en klausul i kontrakten lagde et lavt låg over salgsprisen på Håland, hvis Salzburg ikke får ham solgt i det kommende vintertransfervindue.

Det mulige loft i kontrakten har givet ekstra anledning til gisninger om, at Red Bull-klubben vil sælge ham til januar for at så meget som muligt ud af salget.

Smuthul i kontrakten: CL-komet kan købes for en slik

Nu har den anden Red Bull-klub for alvor meldt sig ind i kampen. RB Leipzigs manager Julian Nagelsmann fortæller til tyske Kicker, at han har haft en snak med den norske knægt onsdag aften, og at det 'gik ganske godt.'

- Jeg tror, det gik ganske godt. Efter den slags snakke kan man kun sige relativt lidt, fordi de for det meste er ret ensidige. Du fortæller som træner en hel masse, og agenten og spilleren lytter, siger en moderat optimistisk Nagelsmann.

- Jeg anstrengte mig for på et godt engelsk at forklare ham, hvad min idé om fodbold er.

De to klubber har en omfattende transferhistorik, og en eventuel handel ville gøre Haaland til den 18. spiller, der har skiftet fra den østrigske til den tyske 'dåseklub' i løbet af blot otte sæsoner.

En frustreret Haaland slår ud med armene i løbet af nederlaget på 2-0 ude mod Liverpool. Et nederlag, der henviste Salzburg til 3. pladsen og Europa League-avancement. Foto: Ritzau Scanpix

Mange om buddet

RB Leipzig slipper dog ikke for konkurrence. Det berettes også, at Håland har været i kontakt med storklubben Dortmund, som også har set sig varme på den store venstrebenshugger.

Hele efteråret har han været et samtaleemne, og tidligere har Premier League-klubber som Liverpool og Manchester United også været sat i forbindelse med teenage-fænomenet.

Sidstnævnte især efter at Håland senior, den tidligere mangeårige Premier League-forsvarer Alf-Inge Håland, viste sig på Uniteds træningsanlæg. Faren, som i sin karriere af mange blev kendt for sin rivalisering med Roy Keane, med hvem der blev udvekslet herretacklinger over flere. Måske med nordmandens karrierestop til følge i sidste ende.

Ifølge Bilds oplysninger tilbage i november lå klausulens loft for et salg fra sommeren på ca. 30 millioner euro, svarende til ca. 224 millioner danske kroner. Markant lavere, end de fleste formentlig havde forestillet sig. Herunder Haaland selv, der i et interview med Sky Sports i efteråret svarede journalisten, at han ville give ham en 'special price'. 60 millioner euro.

Den 19-årige nordmand har i løbet af efterårssæsonen taget Europa med storm. 16 mål i 14 østrigske ligakampe og syv mål i Champions League-gruppespillet lyder også pænt. Et skifte i januar-vinduet, som på mange måder ser mere og mere sandsynligt ud, vil dog betyde for den kommende arbejdsgiver, at han ikke kan stille op i europæisk fodbold for dem. UEFA's regler tillader nemlig ikke en spiller at deltage i europæiske for mere end én klub pr. sæson.

Bliver han i det nordøstrigske, vil et muligt europæisk scenarie være at se ham i en ottendedelsfinale mod FCK, der spillede sig videre trods et hjemmenederlag til Malmö FF torsdag. Lodtrækningen til næste runde vil give svar på det ene spørgsmål mandag.

