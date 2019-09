Tredje hjul i storklub: Hvad laver Arnesen?

Se også: Frank Arnesen er færdig som tv-ekspert

Michael Verschueren er sportsdirektør og styrer spillerhandlerne, mens Vincent Kompany denne sommer et kommet til som spillende manager og træffer de øvrige sportslige beslutninger.

Ting som Frank Arnesen tidligere har styret i andre klubber.

Så spørgsmålet er, hvad danskeren egentlig laver i den rolle som teknisk direktør, som han tiltrådte i den belgiske storklub Anderlecht i vinter.

- Frank beskæftiger sig med scouting og sørger for kvalitetskontrol, når vi bliver foreslået en spiller, siger Verschueren til Het Niuewsblad.

- Efter en telefonsamtale med hans kontakter, så ved han alt om spillerens fitness, form og rådgivere, siger sportsdirektøren.

Frank Arnesen ved Anderlecht-præsentationen i januar. Foto:Hatim Kaghat/Ritzau Scanpix

Arnesen som vi husker ham fra 80'er-landsholdet. Foto: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Senest har klubben den målfarlige hollandske midtbanespiller Michel Vlap på 22 år i Heerenveen.

- Takket tvære hans netværk kom vi frem til Vlap, og han har også fået en god aftale med Luckassen hos PSV.

- Snart vil et toptalent skrive under med os. Frank er meget værdifuld, siger sportsdirektør Michael Verschueren.

Anderlecht har fået en forfærdelig start på den nye sæson med kun fem point i seks kampe, og sidste år blev en skuffende nummer seks og sidst i mesterskabsspillet.

I vinter var det Frank Arnesen, der ville have Kasper Hjulmand som træner, men klubbens øvrige bosser pegede på Vincent Kompany, der blev hentet som spillende manager fra Manchester City.

