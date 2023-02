Trist dansk stjerne: - Jeg har svigtet alle

Alexander Bah har delt en undskyldning på Instagram, efter at den danske landsholdsspiller fik en ærgerlig hovedrolle i torsdagens pokalkamp mellem Benfica og Braga.

Efter en halv times spil blev Alexander Bah præsenteret for et direkte rødt på et tidspunkt, hvor Benfica var foran med 1-0 i kvartfinalen.

Braga fik udlignet efter Bahs udvisning, og i sidste ende blev Benfica sendt ud af pokalturneringen efter straffesparkskonkurrence.

- Jeg er ked af at have svigtet alle i dag. Den måde, vi kæmpede på, gør mig stolt af at spille for dette hold, skriver Alexander Bah på Instagram.

Alexander Bah blev i første omgang tildelt et gult kort for stemplingen på Pizzis ankel, men efter et VAR-gennemsyn blev det gule kort altså ændret til et rødt.

Det er første gang i karrieren, at den 25-årige dansker er blevet udvist. Han står noteret for i alt 30 kampe for Benfica i denne sæson og har scoret en enkelt gang samt lavet seks oplæg.

Han kom til klubben fra Slavia Prag sidste sommer.

