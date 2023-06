Trist melding: Skal have kunstigt knæ

Gremio-præsident Alberto Guerra fortæller, at Suarez løbende modtager indsprøjtninger for at lindre de store smerter i hans knæ

Luis Suarez kan være tæt på et karrierestop.

Et brasiliansk medie skrev forleden, at Luis Suarez var tæt på at stoppe karrieren, da han døjer utroligt meget med smerter i knæet.

Der kan i den grad være noget om snakken, for nu fortæller Gremios præsident, som er den klub hvor Suarez spiller, at han dagligt modtager indsprøjtninger.

- Han har brug for mange indsprøjtninger og en masse medicin, som han får næsten dagligt.

- Han er ved at nå sin grænse, men vi ved ikke, hvor grænsen er, eller hvornår han spiller sin sidste kamp.

- Han er på et tidspunkt nødt til at få en knæprotese, for det er mere seriøst, fortæller Gremio-bossen ifølge AP.

Suarez skiftede til Gremio i januar, efter han var en tur tilbage i den uruguayanske klub Nacional.