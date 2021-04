TV-bosser enige: Det sker ikke

Med et anslået engangsbeløb på 26 milliarder kroner spiller tv-selskaberne en afgørende rolle i de 12 udbryderklubbers drøm om et lukket selskab i europæisk fodbolds absolutte top.

I Danmark har TV 2 de seneste år spenderet stort på international fodbold og har blandt andet sikret sig rettighederne til Europa League og Conference League fra den kommende sæson og frem til 2024.

Sportschef Frederik Lauesen kalder en sådan turnering interessant set fra en rettighedshavers synspunkt, men han tror ikke på, at Super League bliver en realitet.

- Selvfølgelig kunne sådan en liga være interessant set med tv-briller, men derfra og til at det bliver til noget, der tror jeg, at der er rigtig langt. De planer har vi jo set gennem de seneste 15 år. At klubberne har taget initiativ til det. Hver gang er det jo endt med det samme resultat - at det ikke er blevet til noget, siger Frederik Lauesen

Artiklen fortsætter under billedet...

Frederik Lauesen ligger endnu ikke søvnløs over udsigten til en ny turnering for Europas største klubber. Foto: Jens Wognsen/TV2

Derfor får han heller ikke søvnløse nætter over de mulige konsekvenser for Europa League og Conference League, som TV2 har investeret i de kommende tre sæsoner.

- Jeg synes, det er lidt præmaturt at begynde at bekymre sig endnu. Jeg føler stadig, at det potentielt er raslen med sablen fra de større klubber for at få bedre og flere kampe garanteret i Champions League.

- Men der er da ingen tvivl om, at jeg noterer mig, at hvis det bliver til noget, så vil det udvande både Champions League, Europa League og Conference League.

Men TV2 kommer vel heller ikke til at betale sammen beløb for Europa League og Conference League, hvis det bliver en realitet?

- Det er for tidligt for alvor at bekymre sig, lyder det fra Frederik Lauesen.

- De ønsker en større del af kagen

Samme toner kommer fra konkurrenten Nordic Entertainment Group, der blandt andet sender Champions League og Premier League på TV3's kanaler og Viaplay.

Peter Nørrelund, der er executive vice president hos NENT med ansvar for alle sportsrettigheder i hele Europa, tror ganske enkelt ikke på det.

- Jeg tror ikke, de 12 store europæiske storklubber starter en udbryderliga til august, i 2022, i 2023 eller på et senere tidspunkt.

- Klubberne har denne gang taget et større skridt end vi tidligere har set med dannelsen af Super League, men det sker udelukkende for at lægge pres på UEFA.

- De klubber ønsker en større del af kagen i fremtiden. De vil have flere penge, fordi de mener, at de kommercielt bibringer europæisk fodbold en større værdi end mange af de øvrige deltagere, siger Peter Nørrelund.

Han lægger ikke skjul på sin holdning til indførelsen af Super League.

- Jeg noterer også med stor tilfredshed, at alle ligaer, forbund samt UEFA i en fælles erklæring kæmper imod dannelsen af Super League.

- Hele fodbolden hviler på de nationale ligaer. Det er vigtigt, at vi har kampe som Manchester United mod Burnley. Hele fodboldens fødekæde bygger på et system, hvor man kan rykke op og ned. Hvor de store kan tabe til de små. Og hvor man er fan af sit hold, uanset om det spiller i den bedste eller tredjebedste fodboldrække.

Artiklen fortsætter under billedet..

Peter Nørrelund tror ikke på, at Super League bliver en realitet. Foto: Emil Agerskov

Han mener ikke, at sådan en turnering vil være en ubetinget succes på sigt.

- Det vil være ødelæggende med en lukket liga, hvor Manchester United og Barcelona risikerer at møde hinanden fire gange. Og tilmed i et system, hvor de 12 udvalgte ikke kan rykke ned. Det strider mod al sund fornuft i fodbolden.

- Når kyniske pengemænd nu vil smadre fodbolden, så skal man som udgangspunkt huske på én ting: Værdien af europæisk fodbold skabes ikke af spillerne, men udelukkende af supporterne.