Tv-vært tosset på seer: 'Rend mig'

Tirsdag aften var den danske landsholds-spiller Pernille Harder på sidelinjen i Dortmund for at dække Champions League for TV3 Sport.

Det passede åbenbart ikke en tv-seer særlig godt. Faktisk så dårligt, at han valgte at sende en mail med sine meninger, der blandt andet landede i Signe Vadgaards indbakke.

'Pernille Haarder er med i studiet. Kvinder skal ikke dække herrefodbold, og kvindefodbold skal afskaffes. Det er en krig, og det er ikke for kvinder', skriver han blandt andet.

Det ville Signe Vadgaard, der er Premier League-vært på kanalen Xee, og som også skal dække sommerens EM-slutrunde for TV3 Sport, ikke finde sig i. Hun har derfor lagt mailen op på sin Instagram-konto sammen med en besked.

'Hej Christoffer. Nu kan jeg ikke tale på den gode Pernille Harders vegne: Men her fra én af de andre kvinder, der TILLADER sig at dække herrefodbold, skal der lyde et kæmpe stort; REND MIG - og ha’ en dejlig onsdag med masser af CL, som du forhåbentlig overlever, selvom nogle af mine kvindelige kollegaer skulle ha’ en finger med i spillet.

Mvh Signe'

Likes og kommentarer, som bakker op om Signes Vadgaards besked, væltede efterfølgende ind.

Stine Bjerre Mortensen, reporter og vært for TV 2 Sport, skriver: 'Christoffer lyder som et sølle menneske. I gør det godt'.

Josefine Høgh, vært for DR Sporten, skriver: 'Den eneste krig, jeg ser, det er sgu mellem Christoffer og - forhåbentlig - resten af befolkningen'.

Lina Rafn, sanger og tidligere X Factor-dommer, skriver: 'Ærligt: Jeg bli’r sgu ked af det, når jeg læser sådan en udmelding. Jeg kan godt gøre mig hård. Kold. Foregive at det er lige meget. Tage det med humor og overskud. Indeni gør det alligevel ondt'.

En, der hedder Thomas Bülow-Resting, skriver: 'I kvinder, der dækker fodbolden, gør det super godt. Sølle mennesker som Christoffer burde slet ikke have lov til at se bold. Keep up the good work'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Signe Vadgaard, som skriver, at hun 'for nu ikke har yderligere kommentarer'.

