Tvivler på Arnesen: - Han er en ål

Den belgiske storklub Anderlecht har tabt samtlige tre kampe i mesterskabsslutspillet og ligger hele 18 point efter førerholdet Genk.

Danske Frank Arnesen blev i december ansat til at rette skuden op som teknisk direktør, men selvom vintertilgangen Yannick Bolasie regnes for en succes, så er det ikke begyndt at gå bedre for klubben.

Har ikke vist noget i årevis

Nu langer legende og tidligere Anderlecht-træner Aad de Mos ifølge belgiske Footnews ud efter danske Arnesen, som ifølge ham 'ikke har vist meget i årevis'.

- Arnesen har måske gjort det godt i Chelsea, men derefter svigtede han i Hamburg.

- Og hans ophold i Grækenland og Rusland var meget korte, siger De Mos.

- Det er nemt at hente spillere til 225 millioner kroner, hvis du har en som Abramovich, der åbner sin tegnebog.

- Men i Anderlecht eksisterer disse penge ikke. Her skal du være kreativ og finde spillere, der er billige, og her ved jeg ikke, om Arnesen har netværket til det.

Frank Arnesen får kritik. Foto: Ritzau Scanpix/ Bo Amstrup

Det er allerede bemærket, at Arnesen holder lav profil i medierne og viser lidt af sig selv.

- Han er en ål. En dreng med et smukt smil. En Mick Jagger så at sige, siger de Mos ifølge Voetbalprimeur.

- På et tidspunkt er næsten alle navne på tidligere spillere blevet nævnt. Zetterberg er sjov for fansene, men hvad er hans job?

- De kunne også have valgt Frank Vercauteren, René Vandereycken eller Morten Olsen, men det er hårde fyre, siger de Mos.

Og ifølge de Mos skal der skiftes markant ud på holdet.

- De bliver nødt til at starte forfra. Fra målmanden til angriberen. Alt skal sparkes. Hvis fisken stinker, så skal du starte med hovedet.

- Jeg har lært det i fodbold. Du er nødt til at ramme bunden, før du kan kigge op igen, siger de Mos ifølge Voetbalnieuws.

Hjulmand kommer

De Mos mener, at Arnesen snart får selskab af endnu en dansker.

- Kasper Hjulmand var jo allerede ønsket i vinter. Om jeg er sikker på det? Det er en mavefornemmelse, siger de Mos.

72-årige Aad de Mos var træner for Anderlecht fra 1989 til 1992 og har stået i spidsen for klubber som Ajax, Mechelen, PSV, Werder Bremen, Standard Liege, Sporting Gijon, Kavala, Vitesse Arnhem, flere asiatiske klubber samt Sparta Rotterdam, hvor han sluttede trænerkarrieren i 2010.

Hans datter Tessa de Mos har været FIFA-agent siden 2005 og har flere spillere fra den hollandske Eredivisie i sin stald.

Exit Arnesen?

Mens Hjulmand måske er på vej ind, så spekuleres der på rygteplan allerede i exit for Arnesen.

Voetbalprimeur skriver nemlig, at Anderlecht-formand Marc Coucke gerne vil have Luciano D'Onofrio ind i klubben - og med tiden i jobbet som sportsdirektør.

Hvad der skal så skal ske med Arnesen vides ikke, og historien skulle ifølge mediet også være afvist af Anderlecht.

For historien taler dog, at D'Onofrio er gode venner med Francois Fornieri, der gerne skal investere i klubbens fremtid.

Foreløbig spiller Anderlecht mandag hjemme mod Gent, der ligger lige under hovedstadsklubben - og dermed sidst - i mesterskabsspillet.

