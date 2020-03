Tyrkisk landsholdslegende i kritisk coronatilstand

Særligt en række aktive spanske og italienske fodboldspillere har fået konstateret corona i de seneste uger, og nu har virussen også ramt en tyrkisk landsholdslegende, der endda er så hårdt ramt, at han er indlagt på hospitalet.

Det drejer sig om den tidligere målmand Rüstü Reçber, der ifølge BBC Sport er i kritisk tilstand.

Det bekræfter hans kone på Instagram:

- Rüstü er på hospitalet med covid-19-diagnose. Vi er i en tilstand af chok, da symptomerne udviklede sig hurtigt, efter at alt havde været normalt. Det er en kritisk tid, og det er meget svært, skriver Isil Reçber.

Den nu 46-årige Rüstü Reçber var en fremtrædende figur, da Tyrkiet i 2002 overraskende nåede semifinalen ved VM og siden sikrede bronze i turneringen. Det er Tyrkiets bedste resultat ved et VM.

Målmanden, der var let genkendelig på sit lange hår fra tid til anden optrådte med sorte streger under øjnene, nåede 120 landskampe for Tyrkiet og optrådte i en kort overgang for selveste FC Barcelona. Han tilbragte dog størstedelen af karrieren i de tyrkiske storklubber Fenerbahce og Besiktas.

Officielt har 9217 personer fået konstateret corona i Tyrkiet. 131 er døde, oplyste landets sundhedsminister søndag.

