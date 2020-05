15 års forskel: Bayern-stjerne scorer teenager

Manuel Neuer ser ud til at være kommet sig over bruddet med ekskonen, Nina Neuer, som han gik fra for fire måneder siden.

I hvert fald lader det til, at der ingen problemer er på kærlighedsfronten for den 34-årige Bayern München-stjerne.

Den tyske landsholdsmålmand har nemlig fundet sin nye store kærlighed i form af den 19-årige håndboldspiller Anika Bissel. Det skriver tyske Bild.

Dermed er verdensstjernen næsten dobbelt så gammel som sin nye kæreste.

Manuel Neuer skal sammen med resten af Bayern-spillerne tage hul på resten af sæsonen i den kommende weekend. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Er flyttet sammen

Det er ellers ikke mange detaljer, Manuel Neuer er villig til at uddele for pressen. Alligevel afslører han en smule.

For selvom verdensstjernen er næsten dobbelt så gammel som sin Bissel, synes de at trives.

I hvert fald fortælller Bayern-anføreren, at den 19-årige dame allerede er flyttet ind i målmandens dyre villa, der er placeret ved Tegernsee tæt på den østrigske grænse.

Manuel Neuer har tidligere ikke lagt skjul på, at han altid har været begejstret for håndbold.

Og den tyske stjerne har med sikkerhed én ting til fælles med sit nye kvinde. De er begge gode til at bruge deres hænder.

