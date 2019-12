18-årig bliver Bayern-helt i overtiden

Du kan se eller gense hele Liverpools semifinale-sejr ved VM for klubhold - og følge finalen mod Flamengo på lørdag lige her.

Joshua Zirkzee blev den helt store helt for Bayern München onsdag dybt inde i tillægstiden i opgøret ude mod Freiburg.

Den 18-årige angriber blev sendt på banen to minutter inde i tillægstiden, og han bevægede sig med det samme med frem og fik scoret til 2-1.

Kort efter sørgede Serge Gnabry endda for slutresultatet 3-1 i et opgør, som Bayern fik vendt totalt på hovedet til sidst.

Man forstod jublen efter slutfløjtet, for sejren var kærkommen.

Bayern har derefter 30 point på tredjepladsen og har fire point op til RB Leipzig og Borussia Mönchengladbach, der hjemme slog Paderborn 2-0.

Bayern slog senest Werder Bremen 6-1, men den sejr fulgte efter to nederlag i træk i ligaen.

Der var spillet et kvarter, da Bayern angreb i venstre side, og Alphonso Davies spurtede afsted i venstre side. Davis lagde en perfekt bold ind i feltet, hvor Robert Lewandowski kastede sig frem.

Polakken fik sendt bolden i mål, og så var Bayern foran 1-0 og Lewandowski havde scoret sit ligamål nummer 19 i denne sæson.

Bayern holdt føringen til pausen, men hjemmeholdet slog til efter omkring en times spil, da Vincenzo Grifo hamrede bolden i mål til 1-1.

Janik Haberer lagde bolden højt over i venstre side, hvor Grifo trykkede af og skabte jubel i Freiburg.

Det lignede derfor en skuffende uafgjort for Bayern, inden det hele altså eksploderede i sidste øjeblik.

Borussia Mönchengladbach var vært for opgøret mod Paderborn, som holdt stand mod favoritten i hele første halvleg.

Anden halvleg var dog kun lige blæst i gang, da Mönchengladbach slog til. Spillerne fra Paderborn gav bolden, men hjemmeholdet erobrede den og iværksatte et angreb, og bolden endte hos Alassane Plea, og franskmanden scorede sikkert til 1-0.

Lars Stindl stod for oplægget, og Stindl sørgede selv for 2-0 på et straffespark i det 67. minut.

Schalke 04 spillede 1-1 ude mod Wolfsburg, og dermed har Schalke 29 point på femtepladsen.

Skadede Frederik Rønnow var ikke med i målet hos Eintracht Frankfurt, der hjemme tabte 2-4 mod FC Köln.