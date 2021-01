Åbner for skifte

Jacob Bruun Larsen har ikke fået meget spilletid i Hoffenheim, og flere medier har for nylig skrevet om FCK's interesse i at leje den danske U21-landsholdsspiller i januar.

Og i kantspillerens nuværende klub, Hoffenheim, er man ikke afvisende over for idéen om at udleje danskeren, skriver det tyske magasin Kicker. En lejeaftale kan komme på tale, men et salg er angiveligt udelukket.

Hoffenheim-cheftræner Sebastian Hoeneß har kommenteret Jacob Bruun Larsens situation, og han erkender, at der skal ses på fremtiden.

- Han var desværre også en af ​​dem, der var syge og skadede for ofte. Men før det spillede han heller ikke fast.

- Så der skal være overvejelser, men kun noget der passer til ham og os. I øjeblikket regner jeg med ham. Jeg er overbevist om hans evner, og han er nødt til at vise dem på banen, men han skal være på banen regelmæssigt for at gøre det, siger Sebastian Hoeness til Kicker.

Jacob Bruun Larsen, 22 år, har spillet blot tre kampe for Hoffenheim i denne sæson, og i alt har han spillet 15 kampe for klubben, siden han kom til fra Borussia Dortmund for knap et år siden.

Hans kontrakt med Hoffenheim udløber i sommeren 2024.

