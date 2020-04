Åbner op for Bendtner-brud: I infight med holdkammerat på fly

Forholdet mellem Wolfsburg og Nicklas Bendtner blev aldrig godt, og skilsmissen alt andet end lykkelig.

Den tidligere danske landsholdsangriber blev for fire år siden fritstillet af Bundesliga-klubben efter flere uheldige sager.

Nu åbner Wolfsburgs tidligere sportsdirektør Klaus Allofs op og fortæller om tiden med Bendtner.

Det gør han i podcasten Phrasenmässer på Bild.

Allofs kommer vidt omkring i den lange snak, og Bendtner bliver uundgåeligt et tema, da han skal tale om sin tid i Wolfsburg.

- Man tager indimellem fejl. Det var ganske enkelt et dårligt valg at hente ham - bare at sige 'vi løber denne risiko', siger Klaus Allofs, der beretter om en uhomogen Wolfsburg-trup.

Nicklas Bendtner havde et par svære år i den tyske bilby. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

De førende spillere var ikke klar til at integrere den tidligere Arsenal-angriber i gruppen, og Bendtner gjorde det heller ikke let for sig selv, fortæller Allofs.

- De andres accept var der ikke, men det var primært hans egen skyld, siger den tidligere tyske landsholdsspiller, der i podcasten bliver forholdt en episode fra en flytur, hvor Bendtner skulle have været i infight med holdkammeraten Aaron Hunt.

- Det gode er, at man ikke ser alt. Vi (ledere, red.) sad for det meste helt fremme, og de (spillerne, red.) tilbage.

- Nicklas skulle ikke have opført sig godt, men der er altid en forhistorie. Nogen bliver lidt provokeret … Jeg vil ikke give nogen skylden. Sådan noget sker på et hold, men der er selvfølgelig grænser.

- Men han langede Hunt en?

- Ja, hvad der egentlig er utilgiveligt. Det gør man ikke. I et forhold er der grænser, og de er indimellem blevet overtrådt.

- Og så er accepten i gruppen, der ikke længere, og frem for alt er accepten der ikke, når man på den anden side ikke præsterer. Når man ikke 'betaler ind' og hjælper holdet med at vinde kampe, siger Klaus Allofs.

Det var Aaron Hunt, som Bendtner angiveligt havde en uoverenstemmelse med under en flyvetur. Foto: Fabian Bimmer/Ritzau Scanpix

Wolfsburg hentede Bendtner på en fri transfer i sommeren 2014, og Allofs mente egentlig, at han havde gjort sit forarbejde.

Han havde haft en lang snak med Morten Olsen, som han var holdkammerat med i FC Köln.

Den danske landstræner lagde ikke skjul på, at den danske angriber også havde mindre gode sider, men en ting hæftede Allofs sig især ved, og det var medvirkende til, at han i sidste ende tog chancen og hentede Bendtner til Wolfsburg.

- 'Jeg har aldrig haft en bedre spiller', sagde han, 'men han er selvfølgelig sprængfarlig,' fortæller Allofs om snakken med Olsen.

Den daværende danske landstræner mente, at hvis nogen kunne lykkes med projekt Bendtner, var det Wolfsburg.

Hvis han er i det rigtige miljø, så kan det måske gå, sagde Olsen til Allofs.

- Men det gik ikke, konstaterer Klaus Allofs i podcasten på Bild.

32-årige Nicklas Bendtner, der efter afskeden i FCK fortsat ikke har fundet en ny klub, nåede i løbet af knap to sæsoner at spille 47 kampe og score ni mål for Wolfsburg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nicklas Bendtner til historien gennem hans agent.

