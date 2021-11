Absurde scener: Helvede brød løs ved Bayern-samling

Det kører derudad for Bayern München.

Den tyske storklub viser ingen nåde i hverken nationalt eller europæisk regi og topper både Bundesligaen og gruppespillet i Champions League.

Men alt er alligevel ikke i den skønneste orden. Det blev tydeligt for enhver under fredagens årlige generalforsamling.

Her røg det ellers så succesfulde sydtyske foretagende af sporet.

Både ledelse og fans var forsamlet for at diskutere klubbens ve og vel, ligesom nye forslag fra salen også blev bragt på banen.

Ét af disse fik helvede til at bryde løs.

Det viser optagelser fra mødet, som selvsagt har fået enorm opmærksomhed hos store tyske medier, heriblandt Bild og Die Welt.

Det drejede sig - som så meget gør i øjeblikket - om Qatar.

Blandt de cirka 1700 fremmødte fanmedlemmer tog advokaten Michael Ott ordet på talerstolen.

Budskabet var klart: Bayern München skulle droppe al fremtidigt samarbejde med statsejede virksomheder fra Qatar og undgå fornyelse af det igangværende sponsorat med Qatar Airways.

Men der var imidlertid ikke meget opbakning at spore de høje herrer ved langbordet på scenen.

Her blev forslaget affærdiget med besked om, at det var ikke det rette tidspunkt, og at man ville diskutere temaet ved en anden lejlighed.

Det førte til buhråb overalt fra salen, men det skulle blive endnu værre for Bayern-præsident Herbert Hainer og hans entourage.

Bayern-præsident Herbert Hainer blev midtpunkt i en alt andet end stille generalforsamling. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Lukkede ned for mødet

For flere fans forsøgte at gå samme vej med appel til afstemning.

Et andet forslag fra salen - hvorvidt Bayern 'skulle kunne identificere sig med de internationale menneskerettigheder' - fik held til at gå hele vejen, hvorefter et stort flertal i salen stemte for, mens ledelsen til gengæld var imod.

Kløften mellem tilhængere og ledelse kunne nærmest ikke blive større. Og så alligevel.

Senere i mødet lukkede Herbert Hainer således pludselig ned for generalforsamlingen, selv om flere menige medlemmer fortsat ønskede taletid fra salen.

Det førte til højlydte protester og kaostilstande.

Høje herrer på stribe. Blandt de fremmødte Bayern-bosser var blandt andre administrerende direktør Oliver Kahn og klubpræsident Herbert Hainer. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Krævede præsidentens afgang

'Vi er Bayern - det er I ikke. Vi er de fans, I ikke vil have', lød det fra hundredvis af rasende stemmer ude i salen, mens chefen for det hele fik 'Hainer raus!' at høre i taktfast tone.

Det forslag kræver vist ingen oversættelse, men understregede mest af alt, at Bayern-ledelsen og klubbens fans ikke taler samme sprog.

Der kommer formentlig til at være en del at diskutere under punktet 'eventuelt' ved næste årsmøde ...

