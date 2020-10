Absurde scener: Træner befaler selvmål

Det hører til sjældenhederne, at fodboldtrænere på højt niveau beordrer sine spillere til at lave selvmål.

Det skete imidlertid denne weekend i kampen i topkampen i den tyske Oberliga, hvor Stuttgarter Kickers hjemme mødte FC Nöttingen.

Forinden havde en Nöttingen-spiller ligget på jorden, hvorefter holdkammeraterne spillede bolden ud over sidelinjen. Det udnyttede hjemmeholdet imidlertid, tog et hurtigt indkast, og så scorede Cristian Giles Sanchez til 2-0.

Stuttgarter Kickers-træner Ramon Gehrmann havde imidlertid set, hvordan 2-0-målet var blevet til.

- Flere af mine spillere havde indtrykket af, at bolden var sprunget ud over sidelinjen og ikke bevidst var spillet ud. Jeg tog en kort snak med modstandernes træner og dommeren. De mente, at bolden var spillet ud med vilje, siger Gehrmann ifølge SWR Sport.

Derfor beordrede han sine spillere til at score selvmål for at rette op på misforståelsen, og Lukas Kling fik til opgave at banke bolden fra midterlinjen og ned i eget mål.

SE DET ABSURDE TV-KLIP HER



- Ved pausen var der ikke alle, der forstod handlingen, og hvis vi ikke havde vundet, så havde jeg heller ikke været så afslappet, siger Gehrmann efter to yderligere scoringer, så det endte med en 4-1-sejr.

Med sejren er Stuttgarter Kickers på andenpladsen fire point foran Nöttingen på fjerdepladsen, og de ligger dermed til oprykning til regionalligaen, der ligger lige under 1. 2. og 3. Bundesliga.

Stuttgarter Kickers spillede senest i den bedste række i Tyskland i 1991/1992, men rykkede her ned i 2. Bundesliga, hvor man også røg ud fra i 2001.

Træner og spillere fra Stuttgarter Kickers ligger nu godt til at modtage en FIFA-fairplay-pris - præcis som Morten Wieghorst modtog den i 2003, fordi han med vilje sparkede et straffespark forbi mål, og Stuttgarter Kickers-træneren tror også på, at der er mere mellem himmel og jord.

- Jeg er katolik, og jeg tror på, at der er en konto, hvor du kan hæve og indbetale. Onsdag havde vi et hovedstød på stolpen mod os i de sidste minutter, og vi tog noget fra kontoen. I dag indbetalte vi så lidt igen, siger Ramon Gehrmann til Sport 1.

Da Wieghorst i sin tid viste fairplay og sparkede forbi, var straffesparket dømt, da en iransk landsholdsspiller hørte en fløjte og samlede bolden op i eget straffesparksfelt. Fløjten viste sig bare at være fra en tilskuer, og så viste den danske landsholdsspiller fairplay på samme måde, som den tyske træner har gjort det denne weekend.

Absurde scener: Samme spiller udvist to gange

Dramatiske billeder: Kørt væk i kørestol

Uhyggelig video: Spiller slår dommer ned

Legenden om Brøndby-ydmygelsen og milliongevinsten