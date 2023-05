Absurde scener: Undskylder forkert information

Hamburger SV-fansene stormede banen og fik samtidig at vide, at oprykningen var hjemme. Den information var dog forkert, og nu får de mange fans en undskyldning

Efter fem år troede de, at det endelig var retur til det fineste selskab.

Men sådan skulle det ikke gå - i hvert fald ikke endnu.

Da Hamburger SV søndag vandt ude over Sandhausen løb mange fans ind på banen for at juble, og de blev da også over højttalerne lykønsket med oprykningen til Bundesligaen af Sandhausen.

Se baneinvasionen i klippet øverst.

Sådan så det ud, da HSV-fansene troede, at de igen var i Bundesligaen, meeen de jublede for tidligt. Screendump: Viaplay

Undskylder for forkert udmelding

Problemet var bare, at ét resultat stadig manglede at flaske sig, og da Heidenheim lavede et storslået comeback i tillægstiden mod Jahn Regensburg, rykkede Hambuger SV ikke op.

Sandhausen har efterfølgende lagt sig fladt ned og undskyldt på sin hjemmeside.

'Vores stadion-speaker antog fejlagtigt, at HSV var rykket op. For ikke at eskalere situationen inde på stadion lykønskede han gæsterne med deres oprykning.'

'SV Sandhausen er klar over risikoen og konsekvenserne af sådanne udmeldinger og undskylder derfor over for Hamburger SV og fansene på stadion for den forkerte udmelding.'

I stedet blev HSV treer i 2. Bundesligaen og skal nu spille to play off-kampe mod Stuttgart om én billet til Bundesligaen. Opgørene spilles 1. juni og 5. juni.

Her bliver der næppe nogen jubel, før alt står mejslet i sten ...