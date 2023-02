Aflyser fest

Der er ikke meget at smile over for tiden i danskerklubben TSG Hoffenheim.

Klubben der til dagligt huser Kasper Dolberg, Thomas Delaney, Robert Skov og Jacob Bruun-Larsen befinder sig nemlig i skrivende stund under nedrykningsstregen i Bundesligaen.

Klubben er uden sejre i ni kampe og tabte senest 0-1 hjemme mod Dortmund i weekenden.

Men det bliver meget værre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

TSG Hoffenheim tabte lørdag 0-1 til Dortmund. Foto: Daniel Roland/Ritzau Scanpix

Aflyser traditionel fest

Den dårlige placering har fået klubben til at aflyse deres traditionelle vinterfest, fordi der ifølge klubbens ledelse ikke hersker det bedste fest-humør i øjeblikket, skriver tyske Kicker, der citerer en mail fra klubbens ledelse.

Ifølge avisen begrunder ledelsen beslutningen med, at det 'på alle måder ville se underligt ud', hvis klubben i sin nuværende krise skulle arrangere en gallafest for sine ansatte.

Annonce:

Vil først holde fest, når overlevelsen er sikret

Kicker skriver, at festen bliver aflyst på trods af, at klubbens mange ansatte i høj grad trænger til noget at smile over.

Ledelsen vil nemlig først holde fest, når overlevelsen i Bundesligaen er sikret.

'Vores fokus er på den nuværende situation, som vi accepterer, og som vi modarbejder med al vores magt', skriver ledelsen.

'Vi er overbeviste om, at vi vil klare denne svære situation. Når det er gjort, så kan vi fejre det sammen'.

Kasper Kusk blev præsenteret og var til lægetjek i en kælder i en restaurant på Østerbro, da han skiftede til AaB. Hør historien i ugens udgave af 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app