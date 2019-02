Afslører: Så tæt var Jürgen Klopp på storklubben

Der er kommet særdeles godt gang i Liverpool efter Jürgen Klopp blev ansat som manager i klubben.

I sidste sæson nåede de frem til Champions League-finalen, og i denne sæson ligger de godt til i Premier League.



Det er ikke første gang, at Klopp oplever succes.

Det samme prøvede han i sine syv år hos Borussia Dortmund, hvor han vandt to tyske mesterskaber, men karrieren kunne sagtens have set helt anderledes ud for ham, fortæller Bayern München-præsident Uli Hoeness i et interview med den tyske avis Süddeutsche Zeitung.



Tilbage i 2008 skulle klubben finde en ny cheftræner efter Ottmar Hitzfeld, hvor Klopp dengang var træner i Mainz.

Dog valgte man i stedet at udpege den tidligere tyske landstræner Jürgen Klinsmann som cheftræner i klubben.



- Vi havde egentlig en aftale om at skulle samarbejde, men vi endte med at skrive under med Jürgen Klinsmann i stedet, siger Hoeness, som også slår fast, at han allerede dengang havde store tanker om Klopps evner.



I stedet endte det altså med, at Klopp tog til Dortmund, som han forlod tilbage i 2015 for at blive manager i Liverpool.



På tirsdag mødes Klopp og Bayern tilmed i Champions League-ottendedelsfinalerne på Anfield.

