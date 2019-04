Afsløring koster tysk fodboldboss jobbet

Præsidenten for Det Tyske Fodboldforbund (DFB), Reinhard Grindel, træder tilbage med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser DFB på sin hjemmeside.

Beslutningen kommer efter, at præsidenten i de seneste dage er blevet anklaget for at holde en ekstra indkomst skjult for offentligheden.

Fredag i sidste uge skrev magasinet Der Spiegel, at Grindel som formand for DFB's medieselskab havde fået udbetalt 78.000 euro oven i sit normale salær.

Ifølge magasinet havde Grindel ikke lagt ekstraindkomsten frem for offentligheden, hvilket har givet anledning til kritik i det tyske fodboldmiljø.

Forbundets to vicepræsidenter, Rainer Koch og Reinhard Rauball, overtager midlertidigt ledelsen indtil generalforsamlingen i september.

Se også: Grotesk dommer-brøler: Glemmer at give rødt kort

Se også: Udvist fem gange: Nu opgiver legende