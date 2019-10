Aldrig set før - helt usædvanlig straf

Fredag 25. oktober kommer Michael Eberwein til at huske meget længe.

Her skrev Holstein Kiel-spilleren sig nemlig ind i historiebøgerne ved at være skyld i, at en nyere regel måtte tages i brug for første gang.

Det skete, da Kiel tog imod Bochum i 2. Bundesliga.

Her kom hjemmeholdet relativt planmæssigt foran efter små ti minutter ved Lee Jae-sung - men mod slutningen af halvlegen skete der ting og sager.

En afslutning fra Bochums Silvère Ganvoula gik forbi mål og på vej ud over mållinjen sendte Michael Eberwein, der varmede op bag målet, bolden tilbage på banen.

Ikke noget usædvanligt i det, men der er dog en enkelt detalje, der forandrer den aktion til et mareridt for ham og for Kiel: Bolden havde ikke været helt ude over baglinjen.

Det konstaterer VAR-dommeren efter at have set situationen igen: Og så måtte dommer Tino Gerach dømme straffespark.

Hvorfor nu det?

Jo, siden 2017 har der i Tyskland været en regel omhandlende ulovlig indblanden i spil. Det er sådan, at hvis en person fra et holds stab blander sig i spillet, skal det resultere i et direkte frispark til modstanderen. Sker forseelsen i straffesparksfeltet, skal det derfor udløse straffespark.

Så Silvère Ganvoula fik endnu en chance - denne gang fra 11 meter-pletten - og nu sparkede han bolden i mål.

En hård straf for Kiel, der dog kunne glæde sig over, at Janni Serra kort efter pausen fik scoret til 2-1, der blev kampens resultat.

Dermed er Kiel på 6.pladsen med 14 point efter 11 spillerunder, mens Bochum er nede på tredjesidstepladsen med blot ni point.

Og Michael Eberwein? Tja, han kom ikke på banen og er endnu ikke noteret for en kamp i denne sæson - men han kom da på tavlen med en advarsel for den historiske forseelse.

Se også: En æra er forbi: Tidligere topklub konkurs

Se også: Reddede fan fra kræft: - Vi har stadig kontakt

Se også: Skandaløs dom rammer storklub: - En alvorlig fejl