Alle sagde nej: Nu otte-årig aftale

I de kommende mange år vil den Bundesligaen, 2. Bundesliga og den tyske Super Cup fortsat kunne følges på TV3-kanalerne og Viaplay på dansk tv.

Nordic Entertainment Group (NENT Group), der står bag kanalerne, har således sikret sig rettighederne helt frem til 2029. Det meddeler tv3sport.dk.

Tilbage i 2017 ville ingen tv-kanaler røre ved rettigheden, hvorfor den endte hos Ekstra Bladet efter et halvt års pause i Danmark.

Ifølge meddelelsen vil NENT Group vise mere end 300 kampe fra de to bedste tyske fodboldrækker live på Viaplay hver sæson. Flere kampe vil også vises på TV3-kanalerne, lyder det.

I øjeblikket er flere danske landsholdsspillere som Thomas Delaney, Yussuf Poulsen og Robert Skov i Bundesligaen, mens Bo Svensson har succes som træner i Mainz. Den nye aftale glæder Kim Mikkelsen, der er Head of Sport hos NENT.

- Bundesligaen er én af Europas bedste og mest spændende ligaer – og vi ved, at nabolandets bedste liga har en stor plads i hjerterne hos de danske fans. Masser af danske klassespillere har været i Bundesligaen både historisk og aktuelt, og ligaen har en både stor, men også dedikeret fanskare i Danmark, siger Kim Mikkelsen ifølge tv3sport.dk og fortsætter:

- Længden på NENT Groups nye aftale betyder, at de danske fodboldfans kan følge Bundesligaens mange danskere samt de internationale stjerner tæt, uge efter uge på Viaplay i mange år frem, og den lange aftale gør også, at vi sammen med Bundesligaen vil sætte masser af kræfter ind på at udvikle dækningen til gavn for seerne.

- NENT Group og Bundesligaen bliver meget tætte partnere, og danskerne skal føle, at Bundesligaen er helt tæt på dem. Samtidig sætter aftalen endnu engang en tyk streg under positionen, hvor Viaplay og TV3-kanalerne er danskernes foretrukne fodbolddestination.

Foruden Bundesligaen har NENT rettigheder til Premier League og Champions League.