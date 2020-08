Frederik Rønnows ophold i Frankfurt har været noget af en rutsjebanetur.

Senest så det ud til at svinge i den positive retning, da Bild i forrige uge kunne meddele, at klublegenden Kevin Trapp, der kort efter Rønnows ankomst blev hentet hjem fra Paris Saint-Germain, nu aktivt søger efter en ny klub.

Og Frankfurt skulle endda allerede have tilbudt ham til Real Betis og Bundesliga-kollegaerne Hertha BSC.

Det ville åbne op for at give Frederik Rønnow rollen som førstemålmand, men nu afviser Trapp, at han er på vej væk, og dermed er alt vendt på hovedet igen.

- Jeg planlægger min fremtid her og har ikke planer om at skifte, siger Trapp til Kicker.

- Klubben har aldrig sagt, at de vil sælge mig, men nærmere, at situationen er speciel for alle, og ingen kan udelukke noget.

- Sidste år havde vi ikke en coronakrise og solgte vores to bedste angribere, så man kan ikke sige, at ingen er til salg, siger Trapp.

Frederik Rønnow i aktion mod Arsenal i Europa League i november. Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

- Da jeg tog til Paris for fem år siden, der havde jeg lige forlænget min kontrakt i februar. Ingen ved, hvad der vil ske, men jeg har ikke planer om et skifte, siger Trapp.

Han var stjernen i Frankfurt frem til 2015, hvor han røg til PSG, hvor Brøndbys Lukas Hradecky afløste ham. Da finnen også skulle videre i 2018 kom Frederik Rønnow til ligeledes fra Brøndby, men han fik et par dårlige kampe i starten og blev skadet, og så opstod muligheden for at hente Trapp hjem.

Kevin Trapp stod testkampen lørdag mod Monaco. Foto: DANIEL ROLAND/Ritzau Scanpix

Rønnow ved siden af Christian Eriksen på landsholdet. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

I flere omgange har Trapp været skadet, og her har Rønnow grebet chancen, men når Trapp har været klar, har han spillet, og det har fået Rønnow til at ville væk.

- Det er det, der har været så svært her. Jeg har følt, at det nærmest er lige meget, hvordan jeg eller ham den anden har gjort det, så er det ham, der har spillet hver eneste weekend. Og det er jeg ikke interesseret i, sagde Rønnow i juni til TV2.

- Jeg vil spille, og det er selvfølgelig også derfor, der er snak om, at der skal ske noget. Jeg føler ikke, chancen her er stor nok for at spille, fortalte Rønnow.

Frankfurts sportsdirektør Bruno Hübner fortalte, at man var klar til at lade Rønnow gå for et acceptabelt bud, men så var det, at rygterne pludselig gik på, at Trapp og Frankfurt måske skulle skilles, men det afviser Trapp altså nu, og så må Rønnow nok væk, hvis han vil have gang i karrieren igen og med til næste sommers EM.

