Anbefaler Eriksen-skifte: Passer som røv på en spand

Medie: Eriksen flirter med ny storklub

Christian Eriksen har kontraktudløb i Tottenham til sommer og har længe været rygtet til Real Madrid.

I sidste uge kunne tyske Sport1 fortælle, at Bayern München har henvendt sig til Eriksens bagland for at lokke danskeren til klubben.

Siden har den tyske legende Lothar Matthäus været ude og sige, at det skifte ingen mening giver, men nu forsvarer danske Stig Tøfting skiftet i det tyske medie, der holder historien om det eventuelle skifte i live.

- Jeg ser hellere Christian i Bayern. For i Real Madrid skulle han sælge et stort antal trøjer, og han er ikke sådan en glamourdreng, siger Tøfting til Sport1.

- I Madrid sidder en magtfuld mand ved lommeregneren og tænker, hvor meget koster Eriksen, og hvor mange trøjer kan han sælge, siger Tøfting.

Christian Eriksen vil passe godt til Bayern München, lyder det. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Tøfting peger på, at Eriksen er det største danske talent siden Michael Laudrup og ser Bayern som en mulighed for, at den lidt indadvendte og jordnære dansker kan finde et sted, hvor han kan lade fødderne tale.

- En hver dansk spiller vil være stolt over interesse fra München. Jeg tror, at han vil bestemme sig for Bayern, for det vil passe som 'røv på en spand', siger Tøfting med et ordsprog, som det formuleres på tysk, mens vi i Danmark nok vil sige 'fod i hose'.

Ifølge Sport1 skulle Eriksen på ingen måde være afvisende over for et skifte til Bayern München.

I dette årtusinde er Pierre-Emile Højbjerg eneste dansker, der har spillet i Bayern München, mens Allan Nielsen og Brian Laudrup begge spillede der i 1990'erne, hvor Søren Lerby også optrådte som træner.

