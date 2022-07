Angriber har tumor i testiklerne

Efter træningen mandag morgen klagede Dortmund-angriber Sébastien Haller over at være utilpas.

Angriberen fra Elfenbenskysten forlod tyskernes træningslejr i Schweiz og tog tilbage til Dortmund.

Undersøgelser har vist, at han har en tumor i testiklerne. Det skriver Dortmund på sin hjemmeside.

- Nyheden i dag kom som et chok for Sébastien Haller og for os alle. Hele BVB-familien ønsker Sébastien god bedring hurtigst muligt, og at vi snart kan kramme ham igen.

- Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at sikre, at han får den bedst mulige behandling, siger BVB-sportsdirektør Sebastian Kehl.

De kommende dage vil Haller få foretaget yderligere undersøgelser på et specialiseret lægecenter.

For få dage siden fik en anden angriber i Bundesligaen, Marco Richter, også den frygtelige besked, at han havde fået konstateret en tumor i sine testikler.

Sébastien Haller scorede hele 47 mål i 65 kampe for den hollandske storklub Ajax, inden han i forrige uge blev solgt til Dortmund.