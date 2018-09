LIGE NU: 19-årig dansker med i Dortmund-scoring

SE TV-KLIPPET: Dansk U21-landsholdsspiller Jacob Bruun Larsen startede for første gang i en Bundesliga-kamp inde for Dortmund og har stået for en assist i kampen, der stadig er i gang

FØLG KAMPEN MINUT FOR MINUT LIGE HER

Danmark har en ny storspiller på vej.

19-årige Jacob Bruun Larsen har her til aften fået sin første Bundesliga-kamp fra start for storklubben Borussia Dortmund.

Den danske offensivspiller startede inde på venstrekanten for de gulsorte, og efter 38 minutter leverede han oplægget til 1-0-scoringen mod Frankfurt, da han stod for hjørnesparket, som Abdou Diallo fik scoret på. (Se danskerens assist i tv-klippet over artiklen)

Dermed er danskeren noteret for sin første assist i den bedste tyske liga, hvor han tidligere har haft en enkelt indskiftning for Dortmund, ligesom det er blevet til fire kampe som udlejet til Stuttgart.

Selvom danskeren brillerede med en assist før pausen, så var det desværre ikke alt for imponerende, hvad han ellers diskede op med på et Dortmund-hold, der dog generelt også har svært ved at finde melodien i kampen, der stadig er i gang.

Artiklen fortsætter under billederne

Bruun Larsen er dansk U21-landsholdsspiller og var også til OL - her er han i dagens kamp. Foto: Leon Kuegeler / Ritzau Scanpix

Dortmund-jubel mod Frankfurt efter den danske teenagers hjørnespark. Foto: AP

Både Delaney og Bruun Larsen starter inde for Dortmund i aften, når de møder Frankfurt.



Det er første gang det unge talent er med fra start for BVB i Bundesligaen. pic.twitter.com/F8FBoXqxXv — bet365_dk (@bet365_dk) 14. september 2018

Jeg sluttede sagosparkemig af med at rose Bruun Larsen til skyerne i @MedianoFodbold i går; 30 timer senere får han Bundesliga-startdebut. Kæmpestort! #LucienFavreHørerMediano https://t.co/SmsqC960qK — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) 14. september 2018

Se også: Dansker går mål-amok for Dortmund: Fire kasser på en halv time

Se også: Nej nej nej! Skade stopper dansk stortalent i Dortmund

Jacob Bruun Larsen har slidt meget med skader i sin tid i Dortmund, men scorede forrige uge fire mål i en testkamp mod Osnabrück.

- Vi er meget glade for, at Jacob igen er klar. Vi får at se, om han spiller, sagde træner Lucien Favre inden fredagens kamp.

Og det gjorde danskeren altså. Og endda fra start. Ligesom også Thomas Delaney gjorde det. Efter en times spil blev Jacob Bruun Larsen dog taget fra banen, og kort efter fik Frankfurt udlignet til 1-1, og så røg Thomas Delaney også ud. Kampen er stadig i gang, og du kan følge den live minut for minut lige her.

Se også: Superliga-drama: Forbudt scoring stopper OB

Se også: Masser af spilletid i testkampene: Nu hylder de Dortmund-dansker

Se også: Superliga-klub præsenterer ny sportschef