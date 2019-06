Avis: Bundesliga-klub vil kapre dansk bomber

KRC Genk er i den kommende sæson repræsenteret i Champions League-gruppespillet, og dermed er der en masse at se frem til for klubbens to danskere Joakim Mæhle og Marcus Ingvartsen. Formentlig vil sidstnævnte dog bare gerne væk og lade Champions League være Champions League.

Den netop afsluttede sæson, hvor Genk blev mestre, bød på meget lidt spilletid for Marcus Ingvartsen, der aldrig har fået gang i karrieren i belgisk fodbold, og denne sommer ligner en oplagt mulighed til at søge ny græsgange.

Hvis man skal tro avisen Het Nieuwsblad, står Bundesliga-klubben Hertha Berlin klar til at hjælpe Marcus Ingvartsen væk fra bænken i Genk. Avisen melder, at interessen fra den tyske hovedstad er meget konkret.

KRC Genk har netop fået ny cheftræner i form af Felice Mazzu, og spørgsmålet er naturligvis, om det kan ændre noget for Ingvartsen, at et par friske øjne skal vurdere truppen hen over sommeren - da tipsbladet.dk talte med den danske angriber i sidste uge, åbnede han selv for den mulighed.

Marcus Ingvartsen er i øjeblikket samlet med det danske U21-landshold, der de kommende uger skal spille EM i Italien.

- Trist og sindssygt ærgerligt