Ballade: Stjernen smidt af holdet for brok

Den danske målmand Oliver Christensen behøver næppe at frygte konkurrence fra nordmanden Rune Jarstein lige foreløbig.

Den 37-årige nordmand er havnet i unåde, efter at han var oppe og toppes med målmandstræner Andreas Menger i forbindelse med fredagens træning.

Her var nordmanden tydeligt utilfreds med træningens indhold og kommunikationen omkring den. Det skriver det store tyske fodboldmedie Kicker.

Hertha Berlins sportsdirektør, Fredi Bobic, bekræfter over for Bild, at Rune Jarstein 'af sportslige og disciplinære årsager ikke var med mod Eintracht Frankfurt' lørdag.

Her skulle Jarstein ellers have taget plads på bænken og holde sig klar, såfremt Oliver Christensen gik i stykker eller blev udvist.

Sportsdirektør Fredi Bobic tilføjer i sit interview med Bild, at klubben nu skal have en grundig snak med den norske målmand og hans agent.

Rune Jarstein har spillet for Hertha Berlin siden januar 2014, og i størstedelen af sin tid i den tyske hovedstadsklub har han været førstemålmand.

Et hårdt covid-19-forløb gjorde ham dog ukampdygtig fra april 2021 og et år frem.

Jarstein har desuden opnået 72 landskampe for Norge i perioden 2007-2021.