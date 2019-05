Bayern afslører nyt exit: Farvel til stjerne

Bayern München spillede sig lørdag et stort skridt nærmere det tyske mesterskab med 3-1 mod Hannover og pointtab til Dortmund. Søndag melder klubben, at det er tid til at sige farvel til en klublegende.

- En fanyndling siger farvel. Franck Ribery forlænger ikke sin kontrakt, der udløber 30. juni, og præcis som Arjen Robben forlader han klubben denne sommer, lyder det på storklubbens hjemmeside.

36-årige Franck Ribery kom til Bayern i sommeren 2007 og siger altså farvel efter 12 år.

- Det var en drøm at komme til Bayern. Afskeden bliver ikke nem, men vi må aldrig glemme det, vi har opnået sammen. Vi har vundet så meget sammen – 20 titler, siger Ribery.

Ribery har spillet mere end 400 kampe for Bayern, siden skiftet fra Marseille og sammen med Arjen Robben, der allerede tidligere har meldt sin afsked, vil de få en testimonial-kamp i løbet af 2020.

Ribery har i foråret mest været brugt som indskifter i Bayern efter et par år fyldt med skader.

Tilbage i 2013 var han nomineret til Ballon d'Or sammen med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, men blev nummer tre med 23,36 procent af stemmerne.

- Det var, som om den blev stjålet fra mig. Det er ufatteligt. Jeg vandt alle trofæer, og jeg kunne ikke have gjort mere. Det var uretfærdigt.

- Jeg havde ikke mit land bag mig. Jeg så med mine egne øjne, at franskmændene sagde, at Cristiano skulle vinde. Ville portugiserne have Ribery eller Messi til at vinde? Selvfølgelig ikke, har Ribery sagt til Canal Football Club.

Da Ribery blev forbigået var også daværende UEFA-præsiden Michel Platini ude med riven.

- Jeg er meget skuffet over, at Franck Ribéry ikke vandt. Vil det blive Ronaldo-Messi igen næste år og om to og tre år? I 50 år var det succesen på banen, der talte i Ballon d'Or.

- Nu lader det mere til at handle om enkeltmandspræstationer, og det fører til et problem, sagde Michel Platini til L'Equipe.

- Når Franck Ribéry ikke vinder i et år, hvor han vinder alle titler, er det et problem, ligesom med de spanske spillere i 2010, tordnede Platini.

Ribery vandt både Bundesligaen, den tyske pokal og Champions League i 2013.

