Bayern banker bundprop

Selv med en mand i undertal i næsten halvdelen af kampen var det ikke noget problem for Bayern München at vinde, da den tyske storklub fredag var på besøg hos bundproppen Greuther Fürth i Bundesligaen.

Bayern tog en sikker sejr på 3-1 og har nu vundet fem kampe i træk siden pointdelingen med Borussia Mönchengladbach i sæsonpremieren.

Det bringer de forsvarende mestre op på 16 point i toppen af tabellen.

Bayerns sejr over Greuther Fürth blev grundlagt i første halvleg. Efter ti minutter gjorde Thomas Müller det til 1-0 med en velplacering afslutning med indersiden, der sneg sig i mål via indersiden af stolpen.

20 minutter senere fordoblede Joshua Kimmich gæsternes føring ved nærmest at efterligne Müller. Med indersiden - ganske vist lidt længere ude fra - sendte han bolden i mål til 2-0.

Kun et par minutter inde i anden halvleg blev Bayern så reduceret til ti mand, da Benjamin Pavard efter en voldsom tackling blev sendt ud med direkte rødt kort.

Men det førte altså ikke til en åbning af kampen. Cirka midtvejs i anden halvleg blev det 3-0 efter et selvmål af hjemmeholdet. Det var Sebastian Griesbeck, som kom til at prikke bolden i eget net.

Det gjorde han hårdt presset af Robert Lewandowski. Havde polakken scoret, ville det have været hans 16 ligakamp i træk med mål.

Det havde i så fald betydet, at Lewandowski ville tangere legendariske Gerd Müllers rekord for flest ligakampe i træk med mål. "Der Bomber" scorede i 16 kampe i træk i 1969/70-sæsonen.

Det lykkedes Greuther Fürth at få reduceret, men målet blev først lavet med et par minutter tilbage af den ordinære spilletid, så spændingen om et muligt comeback udeblev.

Oprykkerne fra Greuther Fürth har fået en svær start på den nye tilværelse i Tysklands bedste række. De første seks kampe har blot resulteret i et enkelt point.