Bayern bekræfter: Laver det forbudte skifte

Bayern München har sikret fremtiden på målmandsposten.

Den 23-årige Schalke-keeper og anfører Alexander Nübel skifter således til den sydtyske storklub til sommer, skriver Bayern München på sin hjemmeside.

Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

Nübel skifter på en fri transfer, da hans kontrakt udløber til sommer - og han har fået en femårig aftale med Bayern München.

Med skiftet går han i fodsporene på Manuel Neuer, som i 2011 lavede præcis samme nummer med at lade kontrakten løbe ud, da han skiftede fra Schalke 04 til Bayern München. De to kommer fra sommer til at konkurrere om pladsen i buret - med mindre Manuel Neuer har andre planer.

Det falder næppe i god jord i Gelsenkirchen, at anføreren skifter til rivalen, og ledelsen i Schalke 04 lød heller ikke specielt forstående, da de for et par uger siden meldte ud om Nübels kontraktsituation.

- Efter alle de samtaler, som vi i de seneste måneder har haft med Alexander Nübel og hans rådgiver, er vi ikke ret overraskede over hans beslutning, og vi respekterer den naturligvis. Men forstå den behøver vi ikke, siger Jochen Schneider, sportslig ansvarlig i Schalke, i en kommentar på klubbens hjemmeside.

Alexander Nübel har været fast mand på U21-landsholdet de seneste år, men forventes at kunne udfordre Marc-André ter Stegen og Manuel Neuer på A-landsholdet i fremtiden.

