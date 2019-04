Bayern booker pokalfinale mod Poulsen og co.

Bayern München sikrede onsdag aften en plads i den tyske pokalfinale, da sydtyskerne på udebane gjorde det af med Werder Bremen.

Efter at være foran 2-0 i anden halveg blev det hele ændret med to hurtige mål af Werder, inden Robert Lewandowski sikrede 3-2-sejren på et straffespark.

Dermed bliver den tyske pokalfinale et opgør mellem Bayern og RB Leipzig med danske Yussuf Poulsen.

Bayern lagde et pres efter 36 minutter, og Robert Lewandowski var fulgt med frem og sørgede for 1-0-føringen med sin scoring tæt ved mål.

Føringen holdt til pausen, og den blev udbygget efter en god times spil.

Leon Goretzka sendte bolden hen til Thomas Müller, der i feltet sikkert bombede Bayern på 2-0.

Så skulle man synes, at opgøret var afgjort, men i løbet af to minutter sørgede Werder Bremen for at udligne til 2-2.

Først reducerede Yuya Osako i det 74. minut, og kort efter sørgede Milot Rashica for 2-2.

Så var der pludselig nerver og spænding i opgøret, og hjemmeholdets Theodor Gebre Selassie begik et straffespark med ti minutter igen.

Den slags tilbud skal man være varsom med at give til Robert Lewandowski, og polakken sørgede med sin anden scoring i kampen for at sikre sejren og finalepladsen.

Tirsdag scorede Yussuf Poulsen, da Leipzig blev finaleklar med en 3-1-sejr over Hamburger SV i den anden semifinale.

Finalen afvikles 25. maj.