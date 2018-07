Bayern-boss bekræfter kontakt mellem spiller og PSG

I løbet af de seneste måneder har der været en hel del rygter Jerome Boateng, men indtil videre er den tyske landsholdsspiller fortsat at finde på lønningslisten i Bayern München, men det kan der snart være en ende på.

Bayern Münchens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, bekræfter nu ifølge Goal, at Paris Saint-Germain er interesseret i Jerome Boateng.

- I øjeblikket er der ingen direkte kontakt mellem klubberne, men der er kontakt mellem hans agenter og Paris Saint-Germain. Vi må vente og se, om vi kan finde ud af betingelserne for en handel.

Rummenigge er ikke bekymret for forsvaret, hvis Boateng skulle smutte til PSG. Foto: All over press.

Karl-Heinz Rummenigge fortæller samtidig, at Bayern München har råd til at sige farvel til Jerome Boateng, da klubben er godt besat i midterforsvaret.

- I princippet har vi spillere nok på positionen, selv hvis Jerome forlader os, siger han.

Niko Kovac, der er træner for Bayern München, kan råde over Niklas Süle, Mats Hummels, Javi Martinez og det unge talent Lars Lukas Mai i det centrale forsvar, hvor både David Alaba og Joshua Kimmich også har fået spilletid.

Samtidig meldes Bayern München meget interesserede i den franske verdensmester, Benjamin Pavard, der er på kontrakt i Stuttgart.

