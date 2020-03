Bayern-boss vil forlænge Bundesligaen til efteråret

Den tyske storklub Bayern München ønsker denne sæsons Bundesliga spillet færdig, om det så i værste fald indebærer kampe i september, hvor den nye sæson normalt ellers er godt i gang.

Det siger fodboldklubbens bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, ifølge mediet Bild.

- Vi skal helt sikkert spille denne sæson færdig. Det skyldes både hensynet til sportslig retfærdighed, men naturligvis også for at holde de erhvervsmæssige skader så langt nede som muligt, siger Rummenigge.

Bundesligaen er på grund af coronavirusudbruddet foreløbig sat på pause som de fleste andre ligaer i Europa. I Tyskland blev kampene i midten af marts udskudt. Siden har fodbolden ikke rullet i Tyskland, og sæsonen ventes tidligst at blive genoptaget den 30. april.

Adspurgt om muligheden for at færdiggøre sæsonen, selv om det skulle indebære en forlængelse til ind i september, siger Rummenigge:

- Hvis det ud fra et sundhedsaspekt og en politisk vurdering ikke kan være anderledes, må man om nødvendigt håndtere dette scenarie. Selv om det ville betyde, at den sæson først kan starte til vinter.

Bayern München fører Bundesligaen efter 25 af sæsonens i alt 34 kampe med 55 point. Borussia Dortmund er fire point efter på andenpladsen.

I modsætning til mange af konkurrenterne i Bundesligaen står Bayern München stærkt økonomisk og kan derfor bedre klare sig igennem en periode med manglende indtægter fra kampdage, skriver Bild.

Tirsdag formiddag holder Deutsche Fussball Liga, som har ansvaret for afviklingen af de to øverste rækker i tysk fodbold, et møde med medlemmerne om den aktuelle situation.

