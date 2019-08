Bayern-chef vækker opsigt: Må undskylde til Guardiola

Det er mere end almindelig kendt, at Bayern München er vild efter at få fat på Manchester Citys Leroy Sané.

Særligt fordi den tyske storklub har været meget bramfri i sine udmeldinger om den tyske kantspiller.

Senest lød det fra træner Niko Kovac, at han var sikker på, at en handel ville komme i stand.

Men den udtalelse var dog alligevel at gå en tand for langt. I hvert fald skriver Goal, at Kovac har måttet ringe til Manchester City-træner Pep Guardiola og give en undskyldning.

- Vi (Bayern München, red.) har talt om det. Det var måske lidt for offensivt. Jeg har derfor talt med Pep og sagt undskyld. Jeg vil også gerne undskylde til klubben. Jeg vil holde mig fra at gøre det igen fremover, lyder undskyldningen fra Niko Kovac.

Den kommer efter, at Bayern Münchens formand, Karl-Heinz Rummenigge, var ude og slå fast, at han ikke var glad for Kovac' udtalelser. Så trods den åbenlyse flirt med Sané, måtte der alligevel trækkes en streg i sandet efter trænerens udmelding.

Det ændrer dog ikke på, at Bayern München fortsat gerne vil have Leroy Sané til klubben, og de vil sandsynligvis fortsat bruge den resterende del af transfervinduet på at overtale Manchester City til at sælge.

