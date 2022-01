Bayern cruiser

Der var aldrig ret meget tvivl om udfaldet, da Bayern München søndag var på besøg hos Hertha Berlin i Bundesliga-regi.

Robert Lewandowski og co. var overlegne mod hovedstadsklubben og tog en stensikker sejr på 4-1.

Allerede efter små to minutter havde Bayerns Corentin Tolisso sendt bolden i mål, men scoringen blev så trukket tilbage efter et VAR-tjek for offside.

Tolisso tog dog revanche, da han cirka midtvejs i første halvleg gentog sin bedrift, denne gang fra en startposition på den rigtige side af offsidelinjen.

Lige inden pausefløjtet fordoblede Thomas Müller Bayerns føring, og så virkede kampen så godt som afgjort, selv om der blot stod 2-0. Hertha havde nærmest ikke fået et ben til jorden.

Oliver Christensen var igen på bænken for Hertha, og den danske målmand kunne med et kvarter tilbage se sin kollega Alexander Schwolow lave en stor brøler.

Et afleveringsforsøg i eget felt af Schwolow blev opsnappet af Leroy Sane, som kunne banke bolden i et helt tomt mål til 3-0. Et par minutter senere blev det 4-0 ved Serge Gnabry.

Hertha fik pyntet på resultatet, så det ikke blev en total ydmygelse af hjemmeholdet på det stort set tomme Olympiastadion i Berlin.

Samtlige tophold i Bundesligaen vandt denne weekend. Det betyder, at Bayern, Dortmund, Bayer Leverkusen og Union Berlin stadig udgør top-4. Bayern fører med seks point ned til Dortmund.

Med 20 runder overstået er lige over halvdelen af kampene i Bundesligaen nu blevet spillet. Bayern München styrer mod sit tiende mesterskab i træk. Hertha Berlin ligger på 13.-pladsen.

Tidligere søndag tog RB Leipzig sin tredje sejr i træk, da Wolfsburg blev slået med 2-0. Yussuf Poulsen startede på bænken for Leipzig, men blev skiftet ind med cirka ti minutter tilbage. Leipzig er nu nummer seks i tabellen med tre point op til top-4.