Bayern dummer sig i premieren

De forsvarende mestre fra Bayern München åbnede fredag Bundesligaen med en mindre skuffelse. Til gengæld bekræfter Barcelona nu, at stjernespiller skifter til tyskerne, som du kan læse LIGE HER)

På hjemmebane på et fyldt og forventningsfuldt Allianz Arena måtte sydtyskerne nøjes med 2-2 mod Hertha Berlin.

Robert Lewandowski sørgede for det ene point med to scoringer mod gæsterne fra hovedstaden.

Polakken bragte Bayern i front midtvejs i første halvleg, da han inde foran mål prikkede et indlæg fra venstrefløjen Serge Gnabry over målstregen til 1-0.

Hertha Berlin svarede igen godt ti minutter senere med to hurtige scoringer.

Gæsternes Dodi Lukebakio forsøgte sig med et langskud, der heldigt ramte Vedad Ibisevic i ryggen, så Bayern-målmand Manuel Neuer var uden chance for at afværge 1-1-scoringen.

Kort efter blev Marko Grujic spillet alene igennem med Neuer, og serberen gjorde det sikkert til 2-1.

Efter en times spil udlignede Lewandowski til 2-2 på et straffespark, der var blevet begået mod ham selv. Angriberen blev hevet omkuld af Grujic i en nærkamp i feltet uden bold.

Den sidste halve time formede sig som et langt pres ned mod Hertha-målet, men det lykkedes gæsterne at holde stand.

Bayern München har vundet det tyske mesterskab syv sæsoner i træk.

I sidste sæson halsede holdet på et tidspunkt langt efter Borussia Dortmund, men det lykkedes i foråret at kæmpe sig forbi rivalen og lidt overraskende tage titlen.

