Bayern haler ind på Dortmund der smed sejren

Efter en række lunkne resultater ser det ud til, at Bayern München har fundet melodien.

Lørdag tog det tyske storhold sin anden ligasejr i træk, da Mainz blev besejret med 2-1 på udebane.

Da Bundesligaens tophold, Borussia Dortmund, lørdag kun fik 2-2 hjemme mod Hertha Berlin, er sydtyskerne kun to point efter Thomas Delaney, Jacob Bruun Larsen og co. i toppen af den tyske liga.

Leon Goretzka bragte de forsvarende mestre foran kort før pausen, da han på fornem vis helflugtede et indlæg fra Joshua Kimmich i mål.

Tre minutter efter pausen udlignede Mainz' midtbanespiller Jean-Paul Boëtius til 1-1. Daniel Brosinski sendte et indlæg ind i feltet, som hollænderen tæt på mål sparkede i kassen.

Med cirka en halv time tilbage kom det forløsende mål for Bayern München, da spanske Thiago Alcantara blot skulle sætte foden på en tværaflevering fra Robert Lewandowski for at gøre det til 2-1.

Den danske Mainz-spiller Emil Berggreen var på grund af en skade ikke med i lørdagens kamptrup.

Jacob Bruun Larsen fik cirka et kvarter på banen, da Dortmund lørdag spillede 2-2 mod Hertha Berlin.

Thomas Delaney var slet ikke med i Dortmunds trup. Den danske landsholdsspiller sad ude med en skade, han pådrog sig i onsdagens kamp mod Atlético Madrid i Champions League.

Den 18-årige brite Jadon Sancho stod for begge Dortmunds mål, mens det var den tidligere Chelsea-spiller Salomon Kalou, der leverede berlinernes mål. Det sidste blev sparket ind på straffespark i overtiden.

Dermed stoppede Dortmunds stime af sejre i den bedste tyske række. Før lørdagens opgør havde klubben vundet fire kampe i træk i ligaen.

