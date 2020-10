Bayern har fundet Thiagos afløser

Hullet efter Thiago Alcântara skal lukkes med en anden spanier.

Lørdag skriver flere spanske medier med Diario Sport i spidsen, at Bayern München efter salget af stjernen til Liverpool henter knap så kendte Marc Roca i Espanyol.

Champions League-mestrene skal efter sigende betale Barcelona-klubben 15 millioner euro – svarende til 111,6 millioner danske kroner. Eller godt og vel 50 millioner kroner mindre end Thiago indbragte.

23-årige Roca er noteret for godt og vel 100 kampe for Espanyol, og han har skrevet under på en fireårig kontrakt med de tyske mastodonter.

Marc Roca i nærkamp med Lionel Messi i juli. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Espanyol rykkede ud af La Liga efter forrige sæson – for første gang i 26 år. Salget skal også ses i det lys, og Rocas værdi dykkede i øvrigt sammen med nedrykningen. Således havde han oprindeligt en frikøbsklausul på 40 millioner euro…

Marc Roca, der er teknisk stærk og en typisk leder på banen, har været en stor profil på det spanske U21-landshold, og der er store forventninger til, at han vil udvikle sig til en profil på A-landsholdet.

Nogen stor målscorer er der dog ikke tale om. Tre mål er han noteret for i fire sæsoner.

