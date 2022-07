Bayern henter kæmpestjerne

Bayern München køber den 22-årige hollænder Matthijs de Ligt i Juventus. Det oplyser Bayern München på sin hjemmesiden tirsdag aften.

Den unge hollænder kommer til den tyske storklub på en kontrakt, der strækker sig frem til sommeren 2027.

Juventus oplyser på sin hjemmeside, at Bayern München betaler 67 millioner euro, 499 millioner kroner, for de Ligt.

Beløbet kan stige med op til ti millioner euro, cirka 74 millioner kroner, afhængig af forskellige præstationsbetingede elementer i de Ligts tid hos Bayern München.

Midterforsvareren de Ligt var et af klubbens primære mål i sommerens transfervindue. Det siger Bayern-præsident Herbert Hainer på klubbens hjemmeside.

- Med et indkøb som dette bliver vores store målsætninger mulige, siger han.

Hovedpersonen selv er også tilfreds med at være på plads i Sydtyskland, siger han i forbindelse med præsentationen af ham.

- Bayern er den mest succesrige klub i Tyskland og en af de mest succesrige klubber i Europa og i verden, lyder det.

- Jeg er meget glad for, at jeg nu bliver en del af Bayerns historie.

Matthijs de Ligt nåede 117 kampe og otte mål for Juventus. Han har spillet 38 kampe for det hollandske landshold og scoret to mål.

Juventus købte for tre år siden Matthijs de Ligt hos hollandske Ajax, som det år var meget tæt på at spille sig i Champions League-finalen, men som tabte samlet til Tottenham i semifinalerne efter to tætte opgør.

Dengang kostede Matthijs de Ligt lidt mere, end Juventus får for ham nu.

Hollænderen var med til at vinde et italiensk mesterskab og den italienske pokalturnering én gang i sine tre år i Juventus, som er i fuld gang med at afsøge markedet for midterforsvarere i øjeblikket.

Juventus har tidligere denne sommer også sagt farvel til klubikonet Giorgio Chiellini, der er skiftet til Los Angeles FC i USA.

