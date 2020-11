Bayern holder vejret

Der blev formentlig ikke kun jublet i Bayern München efter lørdagens sejr over Borussia Dortmund.

Midtbaneprofilen Joshua Kimmich måtte således udgå med en knæskade undervejs i første halvleg med tydelige smerter.

- Han flyver hjem med os og bliver undersøgt. Det er for tidligt at sige noget om skadens alvor, siger Bayern-træner Hansi Flick efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han er en meget vigtig spiller for os, og med hans mentalitet er han ikke bare en, men kan erstatte en til en.

Med 3-2-sejren over Dortmund genindtog Bayern førstepladsen i Bundesligaen efter kortvarigt at have mistet den til RB Leipzig lørdag eftermiddag.

Dortmund åbnede målscoringen kort før pausen, men blot et par minutter efter var der igen lighed på måltavlen.

Den polske målmaskine Robert Lewandowski og Leroy Sane gjorde det til henholdsvis 2-1 og 3-1, inden en anden bomber, norske Erling Haaland, reducerede til slutresultatet.

- Begge hold havde rigtig mange målchancer. Til sidst ville vi det bare mere, hvilket er derfor jeg synes, sejren var mere end fortjent, siger Hansi Flick.

Thomas Delaney startede inde, men blev skiftet ud til fordel for den unge englænder Jude Bellingham et kvarter inde i anden halvleg.