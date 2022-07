Bayern klaskede Leipzig i målfest

Bayern München sikrede sig endnu en titel til samlingen, men viste også svaghedstegn i 5-3-sejren over RB Leipzig i den tyske Super Cup lørdag.

Bayern førte 3-0 og 4-1 efter blandt andet en scoring af debutanten Sadio Mané, men Leipzig fik alligevel storklubben på hælene i slutfasen efter et par reduceringer.

Danske Yussuf Poulsen var helt ude for Leipzig med en skade.

Bayern München grundlagde sin sejr i første halvleg.

Efter et kvarters spil sparkede stortalentet Jamal Musiala bolden fladt og hårdt i nettet, da hjemmeholdet ikke fik clearet bolden efter et hjørnespark.

Og det blev et kvarter senere udbygget til 2-0, da Serge Gnabry efter hurtigt Bayern-spil serverede bolden for fødderne af Sadio Mané, der nemt øgede til 2-0 fra kort afstand.

Mere kvikt Bayern-spil førte kort før pausen også til 3-0 ved forsvarsspilleren Benjamin Pavard, og RB Leipzig var på hælene.

Det blev dog bedre i anden halvleg. Forsvarsspilleren Marcel Halstenberg reducerede på et hovedstød efter en times spil og bragte en smule spænding tilbage i opgøret.

Kort efter var Leipzig-defensiven igen på hælene, og en velspillende Gnabry bankede en returbold højt op i nettet til 4-1.

Men Christopher Nkunku, der fik annulleret en scoring i første halvleg, reducerede til 2-4 på et straffespark, som den indskiftede spanier Dani Olmo havde skaffet.

Og samme Olmo var efter 89 minutter mand for et flot 3-4-mål, der satte Bayern under pres i slutminutterne.

Efter periode med overlevelseskamp lukkede og slukkede Leroy Sané til 5-3 efter en kontra til allersidst.