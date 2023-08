Bayern-legende langer ud efter Kane: Han er ikke det værd

Harry Kane og Bayern München fik lørdag endelig hinanden efter en langstrakt transfersaga.

Prisen for den engelske angriber lyder på intet mindre end 100 millioner euro (745 millioner kroner), men ifølge Bayern München-legenden Stefan Effenberg, er han slet ikke det værd.

'På grund af sin alder - han er akkurat fyldt 30 - er han egentlig ikke 100 millioner euro værd længere,' skriver han i sin klumme hos mediet t-online.

Samtidig pointerer Effenberg, der er noteret for 234 kampe i Bayern-trøjen, at Kane kun havde et år tilbage af sin kontrakt med Tottenham og kunne hentes gratis om et år.

'Det er svært for mange at forstå, hvorfor Bayern betaler så mange penge for ham. Det viser behovet for en angriber, og at mange ting tidligere er gået galt.'

Harry Kane skiftede 12. august til Bayern München fra Tottenham, hvor han blandt andet blev klubbens mest scorende spiller. Foto: Ritzau Scanpix

'Den manglende brik'

Efter Robert Lewandowski blev solgt til FC Barcelona for et år siden fik tyskerne ikke erstattet ham, men alligevel formåede Bayern at vinde mesterskabet.

Han har dog også rosende ord at sige om Harry Kane. Han beskriver ham nemlig som den perfekte efterfølger til Lewandowski, og at han er 'den manglende brik i puslespillet'.

'Han giver München-holdet ro i sindet, fordi han er en målgranat, der garanterer mindst 30 mål i alle turnering,' lyder det.