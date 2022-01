Bayern lider sjældent nederlag

En lille dør blev fredag aften åbnet på klem i kampen om det tyske fodboldmesterskab.

På eget græs tabte et afbudsramt Bayern München 1-2 til Borussia Mönchengladbach, som blev det tredje hold i sæsonen til at slå Bayern i Bundesligaen.

Robert Lewandowski havde ellers bragt mesterholdet foran, men allerede før pausen havde gæsterne vendt opgøret.

Bayern er fortsat på førstepladsen med ni point til andenpladsen, hvor Borussia Dortmund ligger.

Men sidstnævnte har lørdag chancen for at reducere forspringet ude mod Eintracht Frankfurt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Martin Tillman i aktion. Foto: ANDREAS GEBERT / Ritzau Scanpix.

At Bayern ikke skulle bringe sig foran med et tocifret antal point, kan Dortmund takke en blanding af masseafbud og en opportunistisk tilgang fra Gladbach for.

Bayern var på grund af skader, corona og Africa Cup of Nations uden en lang række spillere, men Lewandowski var fortsat på holdkortet.

Polakken var skarp efter 18 minutter, da han med sin førsteberøring lagde bolden til rette for sig selv og hamrede 1-0-målet i nettet.

Men Gladbach insisterede på at få noget hjem fra snevejret i Sydtyskland og udlignede knap ti minutter senere.

Gæsterne fik masser af plads i højre side, og Bayern-forsvaret fik ikke sendt et indlæg langt nok væk. Pludselig stod Florian Neuhaus fri til at flugte bolden ind bag Sven Ulreich, som vogtede målet i Manuel Neuers fravær.

Det blev også 2-1 til Gladbach, da forsvarsspilleren Stefan Lainer få minutter senere pandede et hjørnespark over stregen.

Tilskuere var der ingen af på Allianz Arena på grund af tilskuerrestriktionerne i Tyskland.

Men hvis der havde været, var de blevet forkælet med en lang række store chancer, som med lidt mere skarphed var blevet sendt i nettet.

Lewandowski kunne snildt være blevet dobbelt målscorer. Han ramte både stolpe og overligger, men havde lige nøjagtig ikke marginalerne med sig.

Gladbach kunne såmænd også have fordoblet sin føring ad flere omgange, men en spinkel sejr mod ligaens førerhold, lever Bundesligaens nummer 11 formentlig fint med.