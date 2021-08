Bayern München åbner titelforsvar med uafgjort

Bayern München spillede fredag 1-1 hos Borussia Mönchengladbach i sæsonens første kamp i Bundesligaen.

Hjemmeholdet var foran og havde flere chancer for at skabe overraskelsen, men Robert Lewandowski lynede for Bayern, og Manuel Neuer var også på plads, da kampen var på vippen.

Kampen var Julian Nagelsmanns debut som cheftræner i Bayern München. Han er denne sommer kommet til klubben fra ligarivalerne RB Leipzig.

Mönchengladbach var klart bedst i kampens indledning og havde et par store muligheder for at bringe sig foran, inden det endelig lykkedes efter ti minutters spil.

Anfører Lars Stindl nærmest tacklede bolden frem til angriberen Alassane Pléa, der koldblodigt sparkede bolden ind bag Manuel Neuer med sit venstreben.

Lewandowski var tæt på at svare hurtigt tilbage, og Bayern lagde frem mod pausen generelt et tungere og tungere pres på hjemmeholdet.

Efter 42 minutter gav det pote, da Lewandowski fik lov at sparke en hjørnesparksbold i kassen til 1-1 midt for mål.

Lewandowski, der i sidste sæson lavede utrolige 41 mål i 29 ligakampe, var en evig trussel mod Mönchengladbachs defensiv i opgøret, men polakken blev holdt nede på én scoring i åbningskampen.

Især takket være en meget stærk præstation fra Mönchengladbachs schweiziske keeper, Yann Sommer, der diskede op med en håndfuld gode indgreb.

I den anden ende måtte Manuel Neuer i slutfasen hive en stor redning frem på et forsøg fra Lars Stindl, og siden var Mönchengladbach også kun en lang tå fra en scoring.

Joshua Kimmich var i den dybe overtid tæt på at sikre Bayern alle tre point, men midtbanespilleren sparke forbi rammen i fri position.