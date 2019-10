Bayern München afværger pokalfiasko med to sene mål

Bayern München var i store problemer i udekampen mod VfL Bochum i den tyske pokalturnering, men med to sene scoringer spillede storklubben sig videre til ottendedelsfinalerne.

Serge Gnabry og Thomas Müller vendte kampen på hovedet i slutminutterne, så Bayern vandt 2-1 efter at have scoret et selvmål i første halvleg mod holdet fra den tunge ende af 2. Bundesligaen.

Bochum var op gennem 1970'erne og 1980'erne en fast bestanddel af Bundesligaen, inden holdet begyndte en elevatortilværelse mellem Tysklands to bedste rækker.

Det var i perioden med skiftende op- og nedrykninger, at danskerne Tommy Bechmann, Søren Colding, Peter Graulund, Peter Madsen og Peter Skov Jensen var en del af klubben.

Siden nedrykningen i 2010 har Bochum været at finde i 2. Bundesligaen. I bestræbelserne på at rykke op har danskerne Ken Ilsø og Michael Lumb været forbi klubben uden den store succes.

Aktuelt kæmper holdet for at undgå nedrykning til 3. Bundesligaen, men det var ikke til at se i tirsdagens pokalkamp, hvor holdet ydede stor modstand mod forhåndsfavoritterne.

Efter en halv time fik størstedelen af tilskuerne på den udsolgte arena i Bochum noget at glæde sig over.

Danny Blum smed et meget hårdt og fladt indlæg ind foran mål, og ved bageste stolpe var canadieren Alphonso Davies uheldig, da han endte med at dirigere kanonkuglen i eget net.

Bagud 0-1 prøvede det tyske mesterhold at trykke på speederen, og resten af kampen var på mange måder spil til et mål.

Bochums forsvar var godt organiseret, og selv om Robert Lewandowski, Kingsley Coman og de øvrige Bayern-stjerner enkelte gange fandt plads, lugtede det kraftigt af en kæmpe pokaloverraskelse.

Med syv minutter tilbage af den ordinære spilletid blev fiaskoen så afværget. Efter et fremragende indlæg fra Joshua Kimmich kunne Serge Gnabry flugte udligningen i mål.

1-1-målet øgede kun Bayern-presset, og afslutningerne mod Bochums mål stod i kø.

Vilkårene for en Bayern-sejr blev endnu bedre, da den 17-årige forsvarsspiller Armel Bella-Kotchap blev vist ud for en nødbremse i det 88. minut.

Blot minuttet efter udnyttede Thomas Müller overtallet til at score sejrsmålet efter et indlæg.

Det blev dog til en stor pokaloverraskelse andetsteds. Saarbrücken fra det fjerdehøjeste liganiveau vandt 3-2 hjemme over FC Köln fra Bundesligaen.

Flere danskere var også i aktion i tyske pokalkampe tirsdag aften.

Angriberen Marcus Ingvartsen spillede hele kampen og fik et gult kort, da Union Berlin med to sene mål vandt 3-1 på udebane over Freiburg.

Robert Skov fik de sidste fem minutter på banen, da Hoffenheim vandt 2-0 ude over Duisburg.

