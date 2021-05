Bayern München afviser Håland

Et Erling Haaland-skifte til Bayern München er 'urealistisk' på nuværende tidspunkt, fortæller klubbens fremtidige direktør, Oliver Kahn.

Den norske angriber har etableret sig selv som en af de bedste angribere i Europa, siden han kom til Borussia Dortmund i januar 2020.

Af samme grund er han et varmt navn i det kommende transfervindue, hvor flere storklubber meldes interesseret.

Den tyske storklub Bayern München er en af disse, men Kahn påstår, at de ikke er i stand til at matche prisen på ham i øjeblikket.

Flere gode år i Lewandowski

- Desværre, hvem end der har sagt det forstår ikke vores situation. En vare der koster - som vi har hørt det - over 100 millioner euro er urealistisk for Bayern München i øjeblikket, siger Karl-Heinz Rummenigges afløser til Bild.

Den tidligere tyske landsholdsmålmand mener i stedet, at der stadig er gode år tilbage i klubbens nuværende stjerneangriber, Robert Lewandowski, selvom han har rundet de 33 år.

Robert Lewandowski, Thomas Müller og Manuel Neuer fejrer Bayern Münchens niende mesterskab på stribe 8. maj. Foto: Christof Stache/AFP/Ritzau Scanpix

- Robert har stadig to år tilbage af sin kontrakt her. Hans præstationer kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved. Han har scoret 39 mål i Bundesligaen indtil videre.

- Alene det gør, at vi ikke behøver tænke på Haaland i dag. Robert kan fortsætte det her niveau i et par år mere, vurderer Kahn.

Stor konkurrence fra giganter

Erling Haaland har scoret 37 mål i 38 kampe denne sæson og har kontrakt med klubben frem til 2024.

Hvis ikke han bliver solgt inden, så er det ikke usandsynligt, at Bayern vil erstatte ham til den tid, hvor Lewandowski må formodes at have sine bedste år bag sig.

Men der er hård konkurrence om nordmanden, og rygterne vil vide, at Barcelona og Real Madrid er meget ihærdige for at lave en handel, mens også Premier League-trioen Manchester United, Manchester City og Chelsea er interesserede.