Bayern München indkalder til usædvanligt pressemøde

13 point i syv kampe og en sjetteplads i den tyske Bundesliga er ikke hverdagskost for mægtige Bayern München.

Ikke desto mindre er det situationen efter en dårlig sæsonstart, hvor de seneste seks sæsoners tyske mestre slet ikke har fået tingene til at fungere.

Det falder naturligvis tilbage på kroatiske Niko Kovac, der overtog det varme sæde i den sydtyske by forud for denne sæson, og tyske medier som eksempelvis Bild spekulerer nu i, at træneren får silkesnoren fredag.

Bayern München har således indkaldt til et ekstraordinært pressemøde klokken 12 med deltagelse af præsident Uli Hoeness, formand Karl-Heinz Rummenigge og sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Tilstedeværelsen af de tre spidser er med til at overbevise tyske medier om, at der er tale om en alvorlig sag. Det er således ganske sjældent, at de alle medvirker ved samme pressemøde. Det skete dog blandt andet, da Juup Heynckes blev ansat som midlertidig træner efter Carlo Ancelottis fyring sidste år i september efter et ydmygende nederlag til Paris Saint-Germain i Champions League.

Bayern München tabte senest 0-3 på hjemmebane til Borussia Mönchengladbach efter at have tabt 0-2 til Hertha Berlin ugen forinden, og i Champions League måtte man senest nøjes med 1-1 hjemme mod Ajax. Lørdag venter Wolfsburg på udebane, hvor det altså ikke står helt klart, hvem der skal styre tropperne.

Bayern München fik ørerne i maskinen, da de hjemme tabte 0-3 til Borussia Mönchengladbach. Foto: AP

Franske Le Parisien har tidligere skrevet om Arsene Wengers interesse i jobbet som Bayern München-træner, men franskmanden har hidtil nedtonet interessen på sin helt egen diplomatiske måde.

- Det er ikke et tema for mig. Uli Hoeness og Karl-Heinz Rummenigge havde tillid til Niko Kovac, og de er nødt til at holde fast i ham, sagde Arsene Wenger til Bild tidligere på ugen.

Torsdag offentliggjorde Arsene Wenger, at han forventer at have et nyt job 1. januar, men at han endnu ikke ved, hvor han skal hen.

Ekstra Bladet følger naturligvis pressemødet og giver seneste nyt.

