Bayern München smadrer sig til tysk mesterskab

Det endte, som det plejer i den tyske Bundesliga.

For syvende gang på stribe kan Bayern München kalde sig tysk mester efter en sidste spillerunde, hvor der kun blev skruet ned for sydtyskernes fest hjemme på Allianz Arena en enkelt gang. Og de fik hurtigt skruet op igen!

Bayern skulle blot bruge et enkelt point hjemme mod Eintracht Frankfurt for at holde Borussia Dortmund bag sig på en markant bedre målscore.

Tre minutter og 35 sekunder inde i kampen dræbte Kingsley Coman foreløbigt spændingen, da han med en flad afslutning udplacerede Kevin Trapp, der endnu en gang henviste Frederik Rønnow til bænken.

Så kunne et propfyldt Allianz Arena ånde lettet op. Lettelsen blev dog hurtigt afløst af frustration over brændte chancer og et annulleret mål.

Foto: JOHN MACDOUGALL/Ritzau Scanpix

Dortmunds nedtur

Efter 20 spillerunder var Thomas Delaney og Dortmund syv point foran Bayern München, men et skidt forår har kostet dyrt for die Schwarzgelben i jagten på det første mesterskab siden 2012.

Dortmund fik dog lagt pres på Bayern med en pligtsejr i udekampen mod Borussia Mönchengladbach, og da Eintracht Frankfurt mod al sund fornuft fik udlignet efter et halvkikset hjørnespark fem minutter efter pausen, blev der pludselig bidt negle på Allianz Arena.

I tre minutter.

Så udnyttede David Alaba en ripost fra Kevin Trapp til at bringe Bayern på 2-1, og derfra var det ren sejrsmarch for Niko Kavac' tropper.

Først gjorde Renato Sanches det til 3-1, og så var det ellers som om, at skæbnen tog over i München.

Farvel til Robben og Ribery

Inden kampen blev der sagt pænt farvel til to af klubbens største profiler det seneste årti, men både Franck Ribéry og Arjen Robben måtte tage plads på bænken i afskedskampen, inden de helt efter bogen overtog showet med tyve minutter igen.

Først scorede Ribéry til 4-1 med et mål, der stank langt væk af Ribery. Fikse driblinger, et lille frækt lob - og så røg trøjen ellers en tur i franskmandens sidste optræden.

Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Det ville Arjen Robben naturligvis ikke stå model til, så seks minutter senere gjorde han det til 5-1. Derfra kunne selv ikke Bayern-spidserne i loungen holde tårerne tilbage.

Det er 29. gang, at Bayern München kan fejre det tyske mesterskab, mens Dortmund måtte tage til takke med andenpladsen.

Yussuf Poulsen og RB Leipzig var på forhånd sikret tredjepladsen, mens Bayer Leverkusen stjal den fjerde og sidste plads i Champions League med en 5-1-sejr ude over Hertha Berlin.

Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix

