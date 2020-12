Bayern München-træner: Han fortjener at blive kåret til årets spiller

Bayern München var altdominerende i sidste sæson, hvor de vandt Bundesligaen, Champions League og den tyske pokalturnering, og torsdag aften kan trofæhøsten fortsætte for de tyske giganter.

Stjerneangriberen Robert Lewandowski er nomineret til prisen som The Best FIFA Mens Player, der gives til årets bedste fodboldspiller og uddeles torsdag aften, sammen med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Samtidig er Manuel Neuer nomineret til prisen som årets målmand, og begge fortjener at vinde, mener Bayern Münchens cheftræner Hansi Flick.

- Lewy er først og fremmest vigtig inde på banen, men han er også i holdets indercirkel. Han er selvfølgelig en meget vigtig spiller, hvis synspunkt virkelig tæller.

- Derfor ser vi alle fremad, så både Manuel Neuer og Robert Lewandowski vinder deres priser. Begge spillere fortjener det virkelig, siger Hansi Flick ifølge Goal.

Lewandowski i kamp for Bayenr. Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

Hansi Flick er desuden selv nomineret til en pris, da han kæmper med Marcelo Bielsa fra Leeds United og Jürgen Klopp fra Liverpool om prisen som årets træner.

